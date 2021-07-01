Гривня знову послаблюється щодо долара на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку триває тенденція останніх днів – національна валюта послаблюється щодо долара США.

За даними Finance.ua, станом на 14:00 котирування сягнули 27 гривень 39,5–41,5 копійки за долар, це на 11 копійок більше за рівень закриття торгів 30 червня.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 38 копійок за долар, це на 14 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.