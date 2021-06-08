НБУ купив понад 100 мільйонів доларів, але не зупинив посилення гривні

Національний банк України 8 червня купив на міжбанківському валютному ринку понад 100 мільйонів доларів, але наприкінці сесії американська валюта стала стрімко наближатися до позначки 27 гривень за долар.

За даними Finance.ua, торги на міжбанку завершилися на рівні 27 гривень 10–12 копійок за долар, це на 11 копійок менше за показники закриття сесії 7 червня.

«На торгах по долару вже двічі з’являвся НБУ. Перший раз швидко купив 20 мільйонів доларів по 27,16 гривні і відразу пішов. Потім з невеликою перервою знову вийшов з купівлею по 27,15 гривні», – повідомляли експерти сайту «Мінфін» станом на 15:00.

Через годину вони інформували про таке: «Всього за другий захід НБУ купив 100 мільйонів по 27,15 гривні і зараз пішов з ринку. Котирування йдуть донизу, тому що покупців майже немає».

Національний банк України встановив на 9 червня курс 27 гривень 18 копійок за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.