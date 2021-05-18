Долар уперше за 9 місяців упав нижче за 27,5 гривні

На українському міжбанківському валютному ринку вперше за 9 місяців котирування в парі гривня-долар опустилися нижче від рівня 27 гривень 50 копійок за одиницю американської валюти, свідчать дані Finance.ua. Станом на 13:25 котирування становлять 27 гривень 41–43 копійки за долар, це на 11,5 копійки менше за рівень закриття торгів 17 травня.

«Торги по долару проходять при перевищенні пропозиції над попитом, що відбивається на котируваннях. Частина продавців чекають виходу НБУ з викупом надлишку пропозиції або нерезидентів через «Сітібанк», – писали після початку торгів експерти сайту «Мінфін».

«Три основні чинники, які вплинули на учасників торгів 17-го числа, збережуться. Це

1) період бюджетних платежів у клієнтів;

2) аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП;

3) господарська діяльність підприємств і загроза виходу на міжбанк відкладеного попиту в разі найменшої зміни курсового тренду на торгах», – відзначали фахівці в аналітичному огляді.

Наразі переважають саме перші два чинники, які працюють на користь гривні, хоча вже завтра, 19 травня, держава має погасити нову частину гривневих облігацій на суму понад 13,5 мільярда гривень, а також відсотки за кількома випусками.

Національний банк України опівдні відбив тенденції міжбанку, встановивши довідкове значення курсу 27 гривень 44 копійки за долар, це на 12 копійок менше за офіційний курс на 18 травня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс перебував близько 9 місяців – від середини серпня 2020 року. На українському міжбанківському валютному ринку подібні до сьогоднішніх котирування фіксувалися 25 серпня – тоді вони становили 27 гривень 38–40 копійок за долар.