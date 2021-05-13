На міжбанку фіксуються мінімальні коливання в парі гривня-долар

На українському міжбанківському валютному ринку продавці і покупці знайшли баланс у парі гривня-долар. За даними Finance.ua, станом на 12:30 котирування становили 27 гривень 62,5–64,5 копійки за долар, це на 1 копійку більше за рівень закриття торгів 12 травня.

«Сьогодні багато клієнтів почнуть готуватися до сплати податкових зобов’язань і поступово накопичувати для цього гривню. Дефіцит гривні у компаній також стимулює їхню активність на валютному ринку», – про такий чинник формування ситуації на валютному ринку писали фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 63 копійки за долар, це не відрізняється від офіційного курсу на 13 травня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс тримається вже понад вісім місяців – від вересня 2020 року. Упродовж останнього місяця американська втратила відносно гривні майже 50 копійок.