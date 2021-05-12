Долар частково відновив позиції після значного просідання на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку 12 травня долар частково відіграв втрати, зафіксовані впродовж поточного і попереднього тижнів, свідчать дані Finance.ua. Станом на 12:10 котирування становили 27 гривень 63–65 копійок за долар, це на 4 копійки більше за рівень закриття торгів 11 травня.

«На значне просідання курсу долара найближчими днями ми б не розраховували. По-перше, пожвавиться попит на валюту з боку тих компаній, які хотіли б придбати валюту дешевше і хто вважає, що «дна» курсу досягнуто. По-друге, експортери вже розпродали основну частину збільшених надходжень валютної виручки за минулі п’ятницю і неробочий в Україні понеділок. По-третє, при значному ситуативному просіданні курсу на торги вийде НБУ з викупом надлишку пропозиції долара в резерви. Це все утримає котирування від значного падіння нижче психологічного рівня в 27,50 гривень за долар навіть за найсприятливішого для нацвалюти розвитку подій найближчих днів», – прогнозували на початку торгів експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив довідкове значення курсу, враховуючи і тренд міжбанку попереднього дня. Регулятор оприлюднив значення 27 гривень 62 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на 12 травня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс тримається вже понад вісім місяців – від вересня 2020 року. Упродовж останнього місяця американська втратила відносно гривні майже 50 копійок.