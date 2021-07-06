Міжнародні резерви України зросли на 2% в червні – Нацбанк

Міжнародні резерви України протягом червня зросли на 2%, повідомляє Національний банк України 6 липня.

Станом на 1 липня валютні резерви становили трохи більше 28,35 мільярда доларів в еквіваленті, свідчать дані Нацбанку. Ріст регулятор пояснює валютними надходженнями на користь уряду та своїми інтервенціями, які компенсували погашення зовнішніх та внутрішніх зобов’язань України.

«Валютні надходження на користь уряду становили 1 095 мільйона доларів США (в еквіваленті), зокрема 726,3 мільйона доларів (в еквіваленті) – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП). Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав 995,6 мільйона доларів (в еквіваленті)… Крім того, у червні Національний банк сплатив 2,3 мільйона доларів (в еквіваленті) на користь Міжнародного валютного фонду», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Нацбанку відреагували на звільнення співробітників

Крім того, у Нацбанку нагадують, що більшу частину червня на міжбанківському ринку пропозиція валюти переважала попит, в тому числі через ріст інтересу нерезидентів України до облігацій внутрішньої державної позики та пожвавлення експорту. Відтак НБУ викупив 628,8 мільйона доларів.

«В окремі дні місяця регулятор згладжував надмірні коливання гривні, що штовхали національну валюту в бік зниження, продавши 99,5 мільйона доларів США. Загалом, за підсумком червня, чиста купівля валюти Національним банком на валютному ринку склала 583,3 мільйона доларів», – пояснюють у центробанку.

Також динаміку резервів обґрунтовують переоцінкою фінансових інструментів через зміну їхньої ринкової вартості – у червні, за твердженням НБУ, їхня вартість зменшилася на 180,8 мільйона доларів.

Станом на 1 червня обсяг міжнародних резервів становив 27,84 мільярда доларів.