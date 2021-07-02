НБУ послабив гривню ще на 3 копійки щодо долара

Національний банк України встановив на 5 липня курс 27 гривень 41 копійка за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, завершилися відносним послабленням гривні до 27 гривень 39–41 копійки за долар, це на 4 копійки більше за рівень закриття торгів 1 липня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.

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