Ситуація на валютному ринку залишається стабільною

Ситуація на українському міжбанківському валютному ринку залишається стабільною, свідчать дані Finance.ua. Станом на 12:30 котирування сягнули 27 гривень 28,5–30,5 копійки за долар, це на 1,5 копійки менше за рівень закриття торгів 14 липня.

«З понеділка, 19 липня, розпочнеться пік періоду податкових розрахунків клієнтів із державою, що змусить частину компаній накопичувати під них ресурси вже від сьогодні. Дефіцит гривні простимулює активний продаж валюти експортерами на тлі низьких обсягів її купівлі імпортерами, і це зіграє на руку нацвалюті», – писали на початку торгів експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 30 копійок за долар, це не відрізняється від офіційного курсу на 15 липня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.