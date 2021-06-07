ФГВФО виставив на аукціон 113,5 га землі банку «Родовід» у Києві

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсував аукціон на ділянку землі під будівництво на столичній Оболоні. Про це він повідомив 7 червня.

Ділянка має плошу 113,5 гектара і розташована неподалік від станції метро «Героїв Дніпра», на вулицях Озерній, Богатирській і Північній у Києві. Як пояснюють у ФГВФО, вона належала банку «Родовід», який наразі в процесі ліквідації.

«Поруч – Міністерське озеро і затока з причалом, з’єднана протокою з річкою Дніпро, а також велика зелена зона з мальовничою природою, місцями для відпочинку і спорту. Цільове призначення землі – будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків та соціально-культурних об’єктів (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055)», – заявляють у Фонді.

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Установа зазначає, що цю ділянку вже неодноразово виставляли на торги, але досі її ніхто не купив. Стартова ціна до торгів – 370 мільйонів гривень. Аукціон відбудеться 30 червня 2021 року в системі Prozorro.Продажі.

У березні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи банків, що ліквідуються, на понад 4 мільярди гривень.