Виконавча рада МВФ знову зустрілася з Георгієвою щодо розслідування її роботи в Світовому банку

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду знову зустрілася з директоркою-розпорядницею Крісталіною Георгієвою та незалежною слідчою фірмою, але заявила, що наразі не ухвалила рішення під час перегляду, яке могло б призвести до звільнення болгарської економістки з посади.

В рамках розслідування щодо спірного звіту Світового банку Doing Business-2018, у якому Георгієва зіграла роль на своїй попередній посаді, правління МВФ 10 жовтня заявило, що «досягло значного прогресу у своїй оцінці, сподіваючись дуже скоро завершити розгляд питання».

За повідомленням керівництва установи, воно знову зустрілося з Георгієвою та представниками незалежної фірми WilmerHale, яка досліджувала діяльність, пов’язану зі звітом Doing Business, «для уточнення деталей».

«Виконавча рада послідовно висловлює свою прихильність до ретельної, об’єктивної та своєчасної перевірки», – йдеться у повідомленні.

У вересні цього року Світовий банк оголосив, що зупиняє публікацію рейтингу Doing Business через виявлені порушення в попередніх звітах: за 2018 і 2020 роки. Це сталося після розслідування адвокатської фірми WilmerHale у вересні, яке дійшло висновку, що Георгієва маніпулювала даними на користь Китаю, перебуваючи на керівній посаді у Світовому банку.

Георгієва, болгарська економістка, 16 вересня заявила, що «принципово» не згодна з висновками розслідування щодо звіту Doing Business Світового банку за 2018 рік.

Doing Business класифікує країни на основі нормативно-правових актів й економічних реформ. Слідство виявило, що Китай подавав скаргу після того, як він зайняв 78 місце у виданні 2017 року.

Згідно з висновками, у версії звіту за 2018 рік очікувалося, що рейтинг Китаю буде ще нижчим.