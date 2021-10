Pandora Papers: юристи зі США допомагали Китаю в боротьбі за «Мотор Січ»

(Розслідування OCCRP)

Угоду з продажу акцій української авіабудівної компанії «Мотор Січ» китайському інвестору розробляла знана у світі американська юридична фірма DLA Piper. Про це йдеться в розслідуванні Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP). Її журналісти-розслідувачі виявили згадки про «Мотор Січ» та DLA Piper, досліджуючи скандально відомий масив оприлюднених документів про офшори Pandora Papers. Щоб уникнути дії українського антимонопольного законодавства, для концентрації акцій була використана система офшорів та довірених осіб, кажуть розслідувачі OCCRP. Радіо Свобода зробило огляд розслідування OCCRP та наводить нові факти про продаж компанії «Мотор Січ» китайцям, які розслідувачі цього проєкту виявили, досліджуючи Pandora Papers.

Акції українського авіабудівного гіганта «Мотор Січ», які належали трудовому колективу та менеджменту компанії, продали новим власникам невдовзі після Революції гідності, а саме у 2015 році. Як згадують автори розслідування проєкту OCCRP, ініціював продаж акцій «Мотор Січі» її директор та акціонер, колишній член проросійської Партії регіонів та народний депутат кількох скликань Верховної Ради В'ячеслав Богуслаєв.

Угода була таємною, але за два роки набула міжнародного розголосу, оскільки через неї Україна могла втратити унікальні військові технології. Натомість їх міг отримати Китай (який нині перебуває у протистоянні зі США, з низкою країн Заходу та з деякими своїми сусідами у Тихоокеанському регіоні).

«Завдяки зв'язкам, що збереглися з радянських часів, «Мотор Січ» була основним постачальником двигунів для російських військових ударних та транспортних гелікоптерів до 2014 року, але відтоді санкції (накладені на Росію) припинили ці зв'язки, – пише автор розслідування Мартін Янг, який знайшов у Pandora Papers інформацію про офшори, пов'язані з китайськими покупцями українського виробника авіадвигунів. – Але продаж викликав в Україні та за її межами занепокоєння, що виробник критично важливого авіаційного устаткування потрапить під контроль уряду Китаю».

В’ячеслав Богуслаєв, визнають автори розслідування, зміг два роки тримати угоду про продаж контрольного пакету акцій китайській стороні в таємниці. Кінцевого покупця вдалося приховати за групою офшорних компаній. Коли у 2017 році цей факт таки набув розголосу, Шевченківський суд Києва на прохання Служби безпеки України наклав арешт на продані акції.

Автори розслідування згадують і про той факт, що посольство США в Україні назвали цю угоду «агресивним інвестуванням та привласненням українських технологій», яке має на меті використання їх Китаєм у військових цілях, що загрожує інтересам як США, так і України. А компанію Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, яка є кінцевим покупцем акцій – у Держдепартаменті США пов'язують з урядом КНР та зі збройними силами цієї країни.

Втім, ця інформація завдяки медіа вже є відомою і міжнародній спільноті, й українському загалу.

Що ж нового змогли знайти в цій історії журналісти-розслідувачі OCCRP?​

Знахідка в Pandora Papers: Китай намагався отримати контроль над «Мотор Січчю» за планом, який нібито розробила фірма зі США

Масштабний витік інформації про офшори Pandora Papers містив згадки і про «Мотор Січ»: а саме про план, за яким китайський інвестор мав взяти під контроль цей стратегічний український актив. Як виявили представники OCCRP, за цим планом стояла велика юридична фірма зі США DLA Piper. Документ цієї компанії, де пропонувався алгоритм придбання акцій, не підписаний, однак розвиток подій навколо «Мотор Січі» збігаються із планом, який, вірогідно, написали юристи DLA Piper.

«Непідписаний проєкт угоди деталізував план, згідно з яким три офшорні компанії, зареєстрована на Британських Віргінських островах Skyrizon Aircraft Holdings та кіпрські Reckoner Investment та Argio Investment мають придбати шість офшорних компаній, які разом володіють контрольним пакетом акцій «Мотор Січі», – йдеться в розслідуванні OCCRP.

Його автори пояснюють логіку таких дій.

«Як виглядає, цей план розроблений, щоб уникнути порушення українського антимонопольного законодавства. DLA Piper запропонувала структурувати угоду таким чином, щоб кілька підставних компаній придбали великі частки «Мотор Січі», а власники цих офшорних інструментів використовувалися як видимі довірені особи, що сховали б справжніх власників Beijing Skyrizon. В результаті жодна компанія не матиме більше від 25% акцій, необхідних для перевірки на дотримання (українського) антимонопольного законодавства», – пишуть автори розслідування.

Акції дійсно викуповували за планом американських юристів?

У 2017 році українські та західні медіа повідомляли, що «Мотор Січ» одразу викупив саме китайський інвестор Beijing Skyrizon. Але OCCRP розповідає, що реальні дії з акціями загалом ішли за планом, прописаним юристами DLA Piper: їх розподілили між формально незалежними, але по факту – пов'язаними компаніями.

Що думає про цю інформацію сама DLA Piper? Ця компанія заявила журналістам-розслідувачам, що «не коментує питання клієнтів, але дотримується «найвищих стандартів етики та професіоналізму».

Більше того, представники Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності помітили, що DLA Piper, яка хоч і продала свою українську філію, досі бере участь у цій справі. Так, вона є, за даними медіа, однією з трьох міжнародних юридичних фірм, що представляють Beijing Skyrizon Aviation. Оскільки саме вона подає заявки на повернення заморожених українським урядом активів.

Хто стоїть за китайським інвестором

Автори журналістського розслідування наводять структуру власності головного покупця українського авіабудівного гіганта.

Так, аерокосмічна компанія Beijing Skyrizon контролюється підприємцями Ван Цзіном та Ду Тао.

Про Ван Цзіна відомо, що він має досвід традиційної китайської медицини, ініціював проєкт побудови каналу через Нікарагуа, щоб конкурувати з Панамським каналом. У 2011 році він став генеральним директором телекомунікаційної компанії Xinwei Technology Group.

За даними розслідування, Skyrizon придбав лише 9,99% акцій, через дочірню компанію Skyrizon Aircraft Holdings, зареєстровану на Британських Віргінських островах.

Основну масу акцій купили офшорні компанії, що належать чотирьом громадянам Китаю. Вони не є відомими підприємцями, проте мають зв'язки з компаніями, які мали по частинах купувати акції «Мотор Січ» за планом, що його розробили юристи DLA Piper.

43-річна Лі Фенджу шість років пропрацювала бухгалтером у невеликій провінційній компанії в Китаї, з зарплатою 15 000 доларів на рік. Вона була бенефіціаром фірми Firestorm Business Limited (Британські Віргінські острови), яка, в свою чергу, володіє кіпрською Reckoner Investment Holdings. Саме ця фірма придбала 21,7% відсотка акцій «Мотор Січі», заплативши за них $217 мільйонів доларів. Причому документи називають джерелом коштів на купівлю українського авіабудівного гіганта «зарплату», повідомляє автор розслідування Мартін Янг.

Цих двох осіб OCCRP ідентифікувала як керівників інших фірм у Китаї та Гонконзі, які мають зв'язки з Beijing Skyrizon

«Припускаємо, що вони діють як довірені особи реальних акціонерів», – вважають автори розслідування.

Компанія Amonte Holdings Limited (Британські Віргінські острови) володіє зареєстрованою на Кіпрі компанією Likatron Enterprises Ltd., яка придбала 9,9% акцій «Мотор Січі». Її власником є Рен Цзіньлін .

Зрештою, ці чотири особи купили акції авіабудівного гіганта на загальну суму 407 мільйонів доларів із загальної суми угоди близько 500 мільйонів.

Українські експерти: «Такими угодами знищують конкурента щоб заволодіти технологіями»

Про що свідчать знайдені документи про купівлю акцій «Мотор Січі» та структура власності покупців?

Про це розслідувачі запитали в українських експертів, обізнаних з долею компанії «Мотор Січ».

Експерт з антимонопольного законодавства та колишній член Антимонопольного комітету України (АМКУ) Агія Загребельська пояснила, що покупець навмисно розділив акції між нібито незалежними особами, тому що купівля 25% акцій і більше в одні руки потребувала би схвалення АМКУ.

Агія Загребельська припускає, що угоду навряд чи б схвалили.

«Було б дуже важко отримати схвалення того, що має ознаки «вбивчої угоди», коли один конкурент поглинає іншого, щоб отримати доступ до його технологій», – зауважила Загребельська.

І додала, що «Мотор Січ» має стратегічне значення для України, але в країні немає структури, яка би перевіряла іноземні інвестиції в чутливі виробництва. Проте АМКУ, уточнює вона, перевіряв би цю угоду, якби отримав інформацію про неї.

Як це відбувається?

«АМКУ з'ясовує, чи існує фактичний контроль над 25-відсотковою часткою. Формальна відсутність такого контролю не знімає необхідності звертатися за погодженням угоди до АМКУ», – сказав у коментарі розслідувачам адвокат Маркіян Ключковський.

Зі свого боку, голова наглядової ради АТ «Мотор Січ» Анатолій Малиш відповів авторам дослідження, що суперечка за цю компанію «зараз розглядається на державному рівні», і тому він її коментувати не може.

За даними АМКУ, станом на липень 2017 року (коли про купівлю «Мотор Січі» дізналися медіа) китайський покупець не подавав ніяких заявок на перевірку своєї угоди на відповідність антимонопольному законодавству України. Тим часом СБУ з'ясувала, що одна юридична особа, Beijing Skyrizon, вже сконцентрувала понад половину акцій підприємства у своїх руках.

OCCRP: «Мотор Січ» купували за гроші уряду Китаю

Покупців було декілька, і вони придбали акції «Мотор Січі» невеликими порціями. Проте їхні покупки фінансувалися з одного «гаманця», помітили розслідувачі OCCRP.

«Фінансування угоди на суму 500 мільйонів доларів надходило з одного джерела: державного Китайського банку розвитку, який є каналом економічної стратегії китайського уряду», – пишуть автори дослідження.

Вони згадують про ланцюжок юридичних осіб, які позичали ці гроші одне одному, аж до компаній – покупців акцій. І в підсумку акції «Мотор Січі» стали заставою за кредит Китайського банку розвитку: для частини покупців – напряму, для іншої частини – через офшорну компанію-посередника.

Така структура фінансування угоди є китайською стратегією «розподілу кредитів з високим ризиком та високою винагородою», пояснює дослідницька лабораторія AidData у складі Коледжу William & Mary’s Global Research Institute, яка підготувала дослідження щодо китайських проєктів розвитку.

Продаж акцій компанії «Мотор Січ» заморожено у вересні 2017 року, коли суд арештував продані акції за клопотанням СБУ. Служба безпеки у клопотанні припускала, що угода призведе до «знищення» «Мотор Січі» після передачі її технологій за межі України.

Власники китайського інвестора, а також чотири приватні особи, номінальні власники офшорних компаній, покупців акцій, нині позиваються до України на суму 3,5 мільярда доларів за порушення інвестиційного договору 1993 року. Вони роблять це зі своїм українським партнером, групою DCH олігарха Олександра Ярославського. Американська юридична компанія DLA Piper представляє їх у цьому процесі, зауважують автори журналістського розслідування .

На думку експертів, банкрутство компаній-покупців через несплату кредитів Китайського банку розвитку призведе до того, що цей державний банк КНР отримає контроль над акціями «Мотор Січі».

У проєкті OCCRP вважають, що реальні покупці акцій української стратегічної компанії, Skyrizon та Xinwei, вже мають фінансові проблеми: У травні Шанхайська фондова біржа припинила торгувати цінними паперами Xinwei, а сама Xinwei виставила свою штаб-квартиру на продаж.

4 вересня китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою відшкодувати 3,5 мільярди доларів, зафіксувавши свій намір звернутися до міжнародного арбітражу.

У січні США, а невдовзі й Україна, запровадили санкції проти китайських акціонерів «Мотор Січі». Ідеться про компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd та Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd та про одного з бенефіціарів, громадянина Китаю Ван Цзіна.