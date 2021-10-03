США розкритикували «провокаційну» діяльність Китаю біля Тайваню

США закликали Китай припинити свої «провокаційні» військові дії біля Тайваню.

«Сполучені Штати дуже стурбовані провокаційною військовою діяльністю Китайської Народної Республіки біля Тайваню, яка дестабілізує, ризикує прорахунками та підриває регіональний мир і стабільність. Ми закликаємо Пекін припинити військовий, дипломатичний і економічний тиск та примус проти Тайваню», – заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Тайвань, острів з демократичним управлінням, на який претендує Китай, скаржиться на неодноразові місії військово-повітряних сил Китаю, часто в південно-західній частині своєї зони ППО, неподалік від контрольованих Тайванем островів Пратас.

За останні три дні, в тому числі 3 жовтня, Міністерство оборони Тайваню повідомило, що військово-повітряні сили Китаю скерували в цю зону численні літаки. Тільки 2 жовтня було зафіксовано 39 літаків, що є найвищим досі показником.

Сполучені Штати незмінно зацікавлені в мирі та стабільності в Тайванській протоці і продовжуватимуть надавати Тайваню допомогу в підтримці «достатнього потенціалу самооборони», додав Прайс.

Міністерство закордонних справ Тайваню подякувало Сполученим Штатам за реакцію і заявило, що Китай посилює напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Китай поки не коментував свою діяльність.