МВФ обіцяє «дуже скоро» визначитися щодо майбутнього Георгієвої в організації

Міжнародний валютний фонд заявив, що очікує «більше деталей» і сподівається «дуже скоро» ухвалити рішення щодо майбутнього директорки-розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої в цій організації.

Заява від 8 жовтня з’явилася після розслідування адвокатської фірми WilmerHale у вересні, яке дійшло висновку, що Георгієва маніпулювала даними на користь Китаю, перебуваючи на керівній посаді у Світовому банку.

У своїй заяві Виконавча рада МВФ після засідання 8 жовтня заявила, що досягла «значного прогресу» в оцінці справи, зокрема, провела зустрічі з представниками WilmerHale, а також із Кристаліною Георгієвою.

У вересні цього року Світовий банк оголосив, що зупиняє публікацію рейтингу Doing Business через виявлені порушення в попередніх звітах: за 2018 і 2020 роки.

Георгієва, болгарська економістка, 16 вересня заявила, що «принципово» не згодна з висновками розслідування щодо звіту Doing Business Світового банку за 2018 рік.

«У мене вже була перша зустріч із Виконавчою радою МВФ з цього приводу», – сказала Георгієва, яка була генеральним директором Світового банку в 2018 році.

Doing Business класифікує країни на основі нормативно-правових актів й економічних реформ. Слідство виявило, що Китай подавав скаргу після того, як він зайняв 78 місце у виданні 2017 року.

Згідно з висновками, у версії звіту за 2018 рік очікувалося, що рейтинг Китаю буде ще нижчим.

Але розслідування виявило, що незадовго до опублікування звіту за 2018 рік тодішній президент Світового банку Джим Кім та Георгієва зустрілися з працівниками і попросили їх переглянути свою методологію щодо Китаю.

Перегляд привів до того, що рейтинг Китаю підняли на сім позицій, щоб він знову зайняв 78 місце.

Незалежне розслідування юридичної фірми WilmerHale було засноване на аналізі десятків тисяч документів та інтерв’ю з десятками нинішніх і колишніх працівників Світового банку.

Лауреат Нобелівської премії економіст Пол Ромер, який на той час був головним економістом Світового банку, подав у відставку в січні 2018 року після того, як повідомив журналісту, що методологію звіту Doing Business 2018 року було змінено так, що це могло б свідчити про вплив політичних міркувань.

Міністерство фінансів США заявило 16 вересня, що вивчає висновки розслідування, назвавши їх «серйозними».