Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business

Світовий банк тимчасово припиняє публікацію рейтингу Doing Business через виявлені порушення в попередніх звітах. Про це йдеться у заяві Світового банку.
«Була низка порушень, яка стосується змін даних у звітах Doing Business-2018 і Doing Business 2020 року, опублікованих у жовтні 2017 і 2019 років відповідно. Зміни в даних не відповідають методології Doing Business», – зазначається у зверненні.
Деталі порушень не розкриваються.
Банк призначив незалежний аудит і аналіз даних, щоб виправити показники щодо деяких країн.
Рада виконавчих директорів Світового банку була поінформована про ситуацію, як і уряди країн, що найбільше постраждали від допущених порушень під час збирання даних.
На час проведення оцінки ситуації публікація звітів буде призупинена, наголосили у Світовому банку.
Рейтинг Doing Business відображає умови для ведення бізнесу в різних країнах світу.
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