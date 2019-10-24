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24 Жовтень 2019, Київ 08:51
Новини | Економіка

Doing Business 2020: Україна піднялася на 7 позицій

Україна посідає 64-е місце у рейтингу Doing Business

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Україна піднялася на сім позицій в рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового банку Doing Business і займає 64-е місце із загалом 190.

Україна розташувалася між Індією (63-є) та Пуерто-Рико (65-е місце).

За даними експертів Світового банку, Україна продемонструвала зростання, зокрема, за такими пунктами: «отримання дозволу на будівництво», «підключення до системи електрозабезпечення», «торгівля через кордони».

Загалом рейтинг Світового банку складається за 10 критеріями. Рейтинг для всіх економік орієнтований на травень 2019 року.

Очолює рейтинг Нова-Зеландія, за нею розмістилися Сінгапур і Гонконг, який змістив з третьої позиції Данію.

Минулого року Україна посіла 71-е місце в рейтингу, піднявшись на п’ять позицій порівняно з попереднім роком.

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