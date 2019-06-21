Як Зеленський жартував із представниками бізнесу

Президент України Володимир Зеленський 20 червня 2019 року зустрічався із представниками бізнесу. Було багато обіцянок і жартів. Яких саме – у розповіді журналістів Голосу Америки.

На першу зустріч бізнесових кіл поспілкуватися і президентом Володимиром Зеленським прибули понад 500 менеджерів провідних бізнесових спільнот: Європейської бізнес-асоціації, Спілки підприємців України, IT-Ukraine і Американської торговельної палати.

Зустріч розпочалася із того, що коли На зустрічі президента Зеленського з бізнесом багато жартували. Зайшовши до зали, президент запитав в аудиторії, чому вони встають. Потім похвалив одного з виступаючих за зелену краватку.

Ігор Коломойський інвестуватиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає

Окрім того, розповідаючи про те, як олігархи відбудовуватимуть Донбас, сказав, що Ігор Коломойський «інвестуватиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає».

Зала на жарти реагувала, присутні посміхалися і сміялися, але часом не розуміли – де президен жартує, а де говорить цілком серйозно.

Обіцянки Володимира Зеленського

Президент України Зеленський сказав, що планує зробити так, щоб держава не заважала бізнесу працювати.

За його словами, бізнес діятиме у комфортних умовах, без корупції і рейдерства, а в Україну вже за кілька років вишикується черга інвесторів. До того ж – стверджує Зеленгський – за рейтингом doing business країна (яка зараз на 71-у місці) увійде до топ-десятки країн світу.

Оплески присутніх президент зірвав повідомленням про те, що скасував штрафи за порушення касової дисципліни. Як повідомив Володимир Зеленський, загалом він скасував 167 указів свого попередника, й умови для ведення бізнесу віднині будуть сприятливіші.

Президент пообіцяв підприємцям податкову амністію на пільгових умовах, демілітаризацію фіскальних служб, масштабну приватизацію, обмеження монополій. І – ніяких преференцій, однакові правила гри для всіх.

Що казали представники бізнесу

Відтак поступився трибуною лідерам бізнес-спільноти, сказавши, що «лиш місяць як працює президентом» і «хоче більше послухати».

Підприємці хвалили Зеленського за наміри. Казали, що готові підписатися під кожним його словом. Проте хочуть дізнатися про те, як він збирається сказане реалізувати.

«Дефолту ж не буде?», – стурбовано перепитувала очільниця Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев’янко.

«Дефолту не буде!» – заспокоював президент.

«Європейський курс збережеться?» – непокоїлись топ-менеджери компаній.

«Європейський курс обрав український народ, і ми не можемо його змінити», – запевняв Зеленський.

Піклуватися про закордонні компанії, які вже зараз працюють в Україні, закликав новообраного президента очільник Американської торгової палати Андрій Гундер.

«Одне прохання – піклуйтеся про них. Це буде найкращий поштовх для зростання економіки», – сказав Гундер.

Як він додав, для росту економіки України передусім потрібні прямі іноземні інвестиції. Саме вони дають нові робочі місця і нові технології, які рухають економіку вперед.

Керівник Американської торгової палати назвав 10 стратегічних кроків для економічного зростання України. Головне, за його словами, верховенство права, справедливі суди, Антикорупційний суд.

«Компанії не шукають преференцій, а шукають справедливості», – наголосив Гундер. Як він сказав, якби ця умова була реалізована, мільйони американських компаній були б готові інвестувати в Україну.