Шмигаль запевнив, що Україна отримає транш МВФ до кінця року

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд завершує роботу над новим меморандумом з Міжнародним валютним фондом. Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі.

За словами Шмигаля, перший транш МВФ Київ зможе отримати до кінця поточного року, але точну дату не назвав.

Очільник уряду запевнив, що Україна «виконала всі макропоказники», необхідні для подальшої співпраці з МВФ.

Місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 вересня.

9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько 5 мільярдів доларів із негайним наданням 2,1 мільярда доларів першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.

Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму 750 мільйонів доларів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.