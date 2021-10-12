МВФ погіршив оцінку зростання ВВП України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році до 3,5% – порівняно з 4% у попередньому прогнозі, оприлюдненому в квітні. Про це йдеться в документі World Economic Outlook, оприлюдненому 12 жовтня.

Також МВФ підвищив очікування зростання економіки України у 2022 році до 3,6% (у попередньому прогнозі йшлося про зростання на 3,4%).

Оцінку середньорічної інфляції в Україні 2021 року фахівці фонду підвищили з 7,9% до 9,5%.

У 2020 році українська економіка впала на 4% за середньорічної інфляції 2,7%.

«Перегляд у бік зниження прогнозу на 2021 рік відображає зниження рейтингу для країн із розвиненою економікою – частково через перебої в постачаннях, і для країн, що розвиваються, з низькими доходами, – переважно через погіршення динаміки пандемії», – пояснюють автори економічного огляду.

У 2021 році українське міністерство економіки очікує зростання ВВП на 4,1%, Національний банк України (НБУ) оприлюднив обережніший прогноз – 3,8%.