НБУ не дає гривні посилюватися проти долара, курс змінюється мінімально

Національний банк України встановив на 13 жовтня курс 26 гривень 35 копійок за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку відбувалися з мінімальними коливаннями і завершилися на рівні 26 гривень 34,5–36,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це на пів копійки більше за рівень закриття торгів 11 жовтня.

«Не так давно Нацбанк купив перші 5 мільйонів доларів за 26,35 гривні і пішов. Але потім з’явився знову і купує по 26,345 гривні», – відзначали експерти сайту «Мінфін» ще опівдні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.