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Чехія: Земан перебуває у реанімації

Минулого місяця Земан провів у лікарні вісім днів, але інформації про його стан не поширювали

Президент Чехії Мілош Земан, якого раніше доставили у Центральний військовий госпіталь у Празі, перебуває у реанімації. Про це заявив представник медичного закладу.

При цьому він заявив журналістам, що діагноз Земана оприлюднювати не будуть.

Прессекретар президента повідомила, що у лікарні разом з ним перебувають дружина та дочка.

Минулого місяця Земан провів у лікарні вісім днів, але інформації про його стан не поширювали.

Про госпіталізацію Земана стало відомо сьогодні вдень. Перед цим він зустрічався з прем’єр-міністром країни Андреєм Бабішем у своїй заміській резиденції. Темою зустрічі були парламентські вибори, які політсила Бабіша програла.

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