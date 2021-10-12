Чехія оговтується від сенсаційних результатів виборів до сенату, де провладна партія «Так» (ANO) програла блоку з трьох опозиційних партій «Разом» (SPOLU) на чолі із ймовірним майбутнім прем’єром Петром Фіалою.
Сенсаційні вибори в Чехії: програш Бабіша, «без комуністів» та в чому користь для України
Чинний прем’єр Андрей Бабіш, який за 8 років у політиці встиг потрапити у кілька політичних та корупційних скандалів, здивований результатами. Президент же країни Мілош Земан після оголошення результатів потрапив до реанімації.
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