Чехія має намір переглянути відносини з Росією

Проєкт програми нової владної коаліції Чехії передбачає ревізію відносин із Китаєм і Росією, повідомили журналістам члени робочої групи з підготовки документа, передає видання Ceske Noviny.

Повідомляється також, що коаліція хоче ухвалити «закон Магнітського» – підтриманий кількома західними демократіями документ, який передбачає санкції проти представників російської влади, причетних до порушення прав людини.

«У підготовленому документі підкреслюється пріоритет двосторонніх відносин, перш за все, з Німеччиною, буде заявлено також про стратегічне партнерство з Ізраїлем і необхідність ревізії відносин із Росією та Китаєм», – сказав член робочої групи з підготовки програми Мартін Дворжак.

Коаліція також виступила за повернення до зовнішньої політики першого президента Чехії Вацлава Гавела, спираючись на права людини і громадянське суспільство, а також співробітництво в межах НАТО і ЄС.

При цьому коаліція планує запобігти доступу «недемократичних держав» до ключової інфраструктури Чехії, а також наростити витрати на оборону до 2% ВВП. Зараз цей показник становить 1,34% ВВП.

Парламентські вибори в Чехії пройшли 8–9 жовтня. Перемогу на них здобули опоненти чинного прем’єр-міністра Андрея Бабіша – коаліція «Разом» (SPOLU), яку склали три опозиційні правоцентристські партії.

Відносини Москви і Праги погіршилися після того, як чеська влада заявила про причетність російського ГРУ до вибухів на складі боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Прага після цього вислала 18 російських дипломатів, у відповідь Росія вислала 20 співробітників посольства Чехії в Москві. У травні 2021 року уряд Росії затвердив перелік недружніх країн, до якого увійшли лише США і Чехія.