Земан підписав закон, що виключає участь Росії й Китаю в будівництві АЕС

Президент Чехії Мілош Земан підписав закон, що виключає можливість участі компаній із Росії і Китаю в тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС «Дуковани», повідомляють чеські ЗМІ.

Так званий низьковуглецевий закон встановлює правило, згідно з яким в Чехії можуть використовувати тільки ядерні технології країн – членів Угоди про державні закупівлі під егідою СОТ, яка вступила в силу в 1996 році. Росія і Китай в число таких країн не входять.

Тепер при будівництві та поточному ремонті нового блоку чеської АЕС не можуть застосовуватися технології, прямо або побічно пов'язані з забороненими постачальниками.

Закон раніше підтримав чеський парламент.

Після повідомлень про причетність російських спецслужб до вибухів в 2014 році на складі боєприпасів у Врбетицях на сході країни в уряді Чехії дали зрозуміти, що російська компанія «Росатом» навряд чи зможе претендувати на отримання підряду на добудову АЕС «Дуковани».

Раніше заявки для участі в тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС «Дуковани» подали російський «Росатом», американська Westinghouse, китайська China General Nuclear Power, французька EdF і південнокорейська KHNP.

Введення в експлуатацію нового блоку заплановане на 2036 рік.