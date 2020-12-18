Сенат Чехії закликав уряд не залучати Росію й Китай до конкурсу на добудову АЕС «Дуковани»

Сенат, верхня палата парламенту Чехії, ухвалив звернення, в якому закликав уряд країни не допускати Росію й Китай до конкурсу на добудову атомної електростанції «Дуковани».

Обидві країни Сенат визнав певним ризиком для Чехії, на що вже неодноразово також звертала увагу Служба безпеки Чехії. Зокрема, у зверненні Сенату наголошено, що стратегія безпеки країни, ухвалена в 2015 році, «визначає життєві інтереси Чеської республіки і чітко визначає обов’язок уряду забезпечити енергетичну безпеку так, щоб проєкти не представляли загрозу зловживання при зраді економічних і політичних інтересів чужої влади на шкоду ЧР».

За ухвалення звернення свої голоси віддали 57 сенаторок і сенаторів із 69 присутніх при голосуванні, голосів «проти» не було.

Вперше група ČEZ (Чеські енергетичні підприємства) відкрила конкурс на побудову атомних блоків електростанції у серпні 2009 року в місті Темелін (Temelín). «Дуковани» (Dukovany – назва електростанції від назви села на південному заході Морави) – перша атомна електростанція, збудована в Чехії.

Перший блок з чотирьох був зведений у травні 1985 році, до червня 1987-го – запущені в дію ще три. У червні 2020 року уряд Чехії підписав договір із групою ČEZ про побудову ще одного блоку в Дукованах. Досі до участі в конкурсі на побудову нового блоку атомної електростанції зголосились китайська фірма CGN, французька EdF, південно-корейська KHNP, російський «Росатом» і американський Westinghouse.