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18 грудня 2020, Київ 07:05
Новини | Міжнародні

Сенат Чехії закликав уряд не залучати Росію й Китай до конкурсу на добудову АЕС «Дуковани»

Обидві країни Сенат визнав певним ризиком для Чехії, на що вже неодноразово також звертала увагу Служба безпеки Чехії (фото ілюстративне)

Сенат, верхня палата парламенту Чехії, ухвалив звернення, в якому закликав уряд країни не допускати Росію й Китай до конкурсу на добудову атомної електростанції «Дуковани».

Обидві країни Сенат визнав певним ризиком для Чехії, на що вже неодноразово також звертала увагу Служба безпеки Чехії. Зокрема, у зверненні Сенату наголошено, що стратегія безпеки країни, ухвалена в 2015 році, «визначає життєві інтереси Чеської республіки і чітко визначає обов’язок уряду забезпечити енергетичну безпеку так, щоб проєкти не представляли загрозу зловживання при зраді економічних і політичних інтересів чужої влади на шкоду ЧР».

За ухвалення звернення свої голоси віддали 57 сенаторок і сенаторів із 69 присутніх при голосуванні, голосів «проти» не було.

Вперше група ČEZ (Чеські енергетичні підприємства) відкрила конкурс на побудову атомних блоків електростанції у серпні 2009 року в місті Темелін (Temelín). «Дуковани» (Dukovany – назва електростанції від назви села на південному заході Морави) – перша атомна електростанція, збудована в Чехії.

Перший блок з чотирьох був зведений у травні 1985 році, до червня 1987-го – запущені в дію ще три. У червні 2020 року уряд Чехії підписав договір із групою ČEZ про побудову ще одного блоку в Дукованах. Досі до участі в конкурсі на побудову нового блоку атомної електростанції зголосились китайська фірма CGN, французька EdF, південно-корейська KHNP, російський «Росатом» і американський Westinghouse.

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