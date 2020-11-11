Росія і Китай: розвідки цих країн найбільш активні в Чехії

Інформаційна служба безпеки Чеської Республіки (Bezpečnostní informační služba - BIS) у звіті про роботу за минулий 2019 рік ставить найбільший наголос на активність роботи в Чехії розвідок двох країн – Росії й Китаю.

В оприлюдненому звіті BIS, зокрема, зазначає, що китайська служба безпеки «не відстає від російської», однак різниця між ними є: «Росія прагне дестабілізації й розвалу своїх противників, тоді як китайською метою є збудувати синоцентристську (синоцентризм – ідеологія, яка ставить Китай в центр політичного, культурного та економічного життя світу) глобальну спільноту, в якій інші народи визнають легітимність китайських інтересів і підтверджують повагу до Китаю, яка (з китайського кута зору) йому належить».

BIS у своєму звіті звертає увагу на «діяльність російських офіцерів розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям в рамках російської дипломатичної місії в Чеській республіці». BIS при цьому наголошує, що кількість російських розвідників з дипломатичними паспортами «залишається в ЧР вже кілька років відносно стабільною. Дієве обмеження їх праці й надалі було надзвичайно складним з огляду на довготривалу диспропорцію щодо величини дипломатичних місій Чеської республіки та Росії». Зрештою, загальну незрівняно велику кількість працівників, в тому числі й дипломатів у посольстві Росії в Чехії ЗМІ обговорюють вже тривалий час.

Відносно України BIS наголошує, що «як і в минулих роках також у 2019 році в Чеській республіці відбувались субверсивні акції спрямовані проти України, якими керували органи російської державної влади».

Щодо китайської розвідки в Чехії BIS наголошує на поєднанні «традиційного прикриття (дипломати, журналісти, вчені) і сучасних методів розвідки (наприклад, соціальні мережі)». При цьому інтерес китайської розвідки був спрямований «на широкий спектр галузей, чи то йшлося про теми технологій, військової справи, безпеки, інфраструктурних проєктів, охорони здоров’я, економіки, природного середовища, чи тем закордонної й внутрішньої політики». Китайська розвідка, як зазначено у звіті BIS, «шукала в Чехії методи, як впливати на громадську думку, поширювати китайську пропаганду і будувати позитивний образ КНР (Китайська Народна Республіка) посередництвом відкритого і прихованого впливу змісту ЗМІ».

Що стосується традиційного політичного екстремізму, як «єдину виразнішу мобілізаційну тему» BIS виділяє справу «ймовірного демонтажу пам’ятника радянському маршалові Івану Конєву в Празі-6. На демонстраціях за його збереження брали участь прихильники марксистсько-ленінського спектра разом з іншими активістами проросійської й дезінформаційної сцени» (у відповідності до рішення районної ради Праги-6 пам’ятник Конєву 3 квітня демонтували).