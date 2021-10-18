Чехія: президент Земан не може виконувати обов’язки через стан здоров’я – спікер Сенату

Президент Чехії Мілош Земан наразі не може виконувати свої обов’язки, заявив 18 жовтня спікер Сенату Мілош Вистрчил із посиланням на дані з лікарні, де Земан вже понад тиждень перебуває у реанімації.

Вистрчил сказав журналістам, що звіт припускає лише невелику ймовірність, що Земан може повернутися до роботи найближчими тижнями.

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За його словами, парламент має обговорити застосування конституційної статті, яка перекладає обов’язки президента на інших чиновників.

Земана доставили до празького військового госпіталю 10 жовтня, на наступний день після виборів у нижню палату парламенту. Лікарі відмовилися розкрити громадськості діагноз 77-річного президента.

Земан, який багато курить і вживає алкоголь, страждає на діабет і останніми тижнями користувався інвалідним візком.