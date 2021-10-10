Президента Чехії госпіталізували після переговорів з прем’єр-міністром Бабішем

Президента Чехії Мілоша Земана доставили машиною «швидкої допомоги» до Празького військового госпіталю.

Цю інформацію підтвердив 10 жовтня представник медзакладу та пообіцяв, що лікарі прокоментують його стан пізніше сьогодні.

Перед госпіталізацією Земан мав зустріч з прем’єр-міністром Андреєм Бабішем у своїй резиденції за межами Праги. Вони обговорювали результати нещодавніх парламентських виборів.

77-річний Земан голосував вдома через слабке здоров’я. Як припускають чеські ЗМІ, у нього серйозне захворювання печінки, але офіс президента не коментує стан його здоров’я вже протягом кількох тижнів.

Перемогу на парламентських виборах у Чехії, які відбувалися 8 і 9 жовтня, згідно з попередніми результатами підрахунку голосів, здобули опоненти чинного прем’єр-міністра Андрея Бабіша, яку склали три опозиційні правоцентристські партії. Рух Бабіша – на другому місці з незначним відставанням. На третьому місці ще одна, лівоцентристська, опозиційна коаліція. До парламенту проходять також праві популісти на чолі з Томіо Окамурою. Вперше в історії Чехії в парламенті не буде комуністів, вони не подолали 5-відсотковий бар’єр.

Лідери двох опозиційних коаліцій уже заявили, що вестимуть переговори про новий уряд без Бабіша. У них буде достатньо місць у парламенті, щоб скласти кабінет. Найбільш імовірний претендент на посаду прем’єра – лідер Громадянської демократичної партії Петр Фіала.

Президент Чехії Мілош Земан після виборів має доручити лідеру партії сформувати уряд. Перед виборами він не приховував, що підтримує партію АНО Андрея Бабіша. Теоретично Земан може доручити Бабішу спробувати сформувати уряд, однак, за оцінками спостерігачів, прем’єр навряд чи знайде для себе партнерів по коаліції.

Прем’єрство бізнесмена Бабіша супроводжувалося корупційними скандалами. Останній із них вибухнув за кілька днів до виборів і був викликаний публікацією матеріалів журналістського розслідування Pandora Papers.

Чеські опозиційні партії, які за підсумками виборів можуть сформувати кабінет, критично ставляться до політики Кремля, їхні лідери критикували кабінет Бабіша за недостатньо, на їхню думку, послідовну політику з питання про захист прав людини в Росії.