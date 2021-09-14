У Чехії госпіталізовані чинний і колишній президенти, Мілош Земан і Вацлав Клаус

У столиці Чехії Празі до Центрального військового госпіталю вранці 14 вересня був доставлений президент Чехії Мілош Земан, його супроводжувала дружина Івана. Як повідомив радник президента Мартін Неєдли, ідеться про регулярне медичне обстеження.

Причину госпіталізації Земана відмовилися коментувати керівник Канцелярії президента Вратіслав Минарж і його речник Їржі Овчачек. Натомість Овчачек на своій сторінці в твітері публікує псалми.

Hlasitě jsem volal k Hospodinu, a vyslyšel mě ze své svaté hory. Klidně jsem ulehl a usnul. Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. Žalm 3, 5-7

На початку цього року 76-літній Мілош Земан у Центральному військовому госпіталі був вакцинований проти COVID-19, тоді він також пройшов комплексний профілактичний медичний огляд. Рік тому Земан перебував у військовому госпіталі чотири дні на оздоровчому лікуванні. Чеський президент тривалий час страждає від невропатії ніг і цукрового діабету, через проблеми з ногами від початку цього року Земан пересувається на інвалідному візку.

Також у цьому шпиталі перебуває колишній президент Чехії, 80-літній Вацлав Клаус. Минулого вікенду Вацлав Клаус був шпиталізований у зв’язку з підвищеним тиском.

Речниця військового госпіталю Їтка Зінке, як повідомляє Чеське телеграфне агентство (ČTK), коментувати причину шпиталізації Мілоша Земана відмовилась.

Про те, як довго утримуватимуться у лікувальному закладі обидва президенти, наразі інформації немає.