Політична криза в Чехії: президентові Мілошу Земану загрожує втрата повноважень

ПРАГА - Вперше в історії Чеської республіки за майже 30 років її існування дійшло до ситуації, у якій президента держави можуть позбавити наданих йому законом повноважень бути керівником, головним представником, символом держави. Нині президент Мілош Земан перебуває в реанімації через стан здоров’я, а в політичних колах все більше переймаються питанням: чи не повинен глава держави достроково припинити свої повноваження?

На основі наданого празьким Центральним військовим шпиталем (ЦВШ – Ústřední vojenská nemocnice, Praha) повідомлення, куди госпіталізували Мілоша Земана 10 жовтня, за станом здоров’я президент не є здатним далі виконувати свої повноваження. Про це заявив голова Сенату – вищої палати парламенту Чехії Мілош Вістрчіл. Хоча в повідомленні не був вказаний діагноз (президент такої згоди не дав), це було перше офіційне повідомлення владних структур про госпіталізацію президента Земана.

Голова Сенату також наголосив, що в повідомленні ЦВШ стосовно прогнозу подальшого розвитку захворювання президента Мілоша Земана зазначено, що цей розвиток «дуже невизначений». Цим відкрився шлях до відкритого обговорення на всіх рівнях головного питання: хто може, в разі втрати президентом повноважень, його замінити. Реакція політиків і партій

Лідери опозиційної коаліції Spolu («Разом»), які перемогли на недавніх парламентських виборах, одностайно заявили, що в цій ситуації потрібно якомога швидше приступити до обговорення статті 66 Конституції Чехії, яка допускає за таких обставин позбавити президента права виконувати його повноваження. Стаття 66 Конституції Чехії передбачає, що заступати президента в період втрати ним повноважень допускається до часу, поки президент знову не приступить до роботи, цей час може тривати аж рік – півтора року, до березня 2023 року, коли у Мілоша Земана закінчується його президентська функція. Вже визначена дата засідання Сенату – 5 листопада. При цьому голова Сенату Мілош Вістрчіл наголосив, що напередодні засідання попросить ЦВШ надати актуальне повідомлення про стан здоров’я Земана.

На думку лідера опозиції, голови Громадянсько-демократичної партії (Občanská demokratická strana) Петра Фіали, важливо в цьому питанні мати і «рішення нижньої палати парламенту щодо початку дії статті 66 в цілому до тижня – десяти днів». В разі якщо члени обидвох палат парламенту переважною більшістю присутніх на засіданні проголосують за позбавлення президента права виконувати повноваження на основі статті 66, Мілош Земан й далі залишиться президентом Чехії, однак його функції можуть перебрати на себе голова нижньої палати парламенту Радек Вондрачек і нинішній прем’єр Андрей Бабіш, зокрема, він представлятиме Чехію у спілкуванні із закордонними інституціями, очолить Збройні сили Чехії, матиме право приділяти державні нагороди. Частину повноважень президента може також перебрати на себе голова нижньої палати парламенту, наприклад, призначати членів уряду чи скликати засідання парламенту. Рішення щодо передання повноважень президента Мілоша Земана прем’єрові і голові нижньої палати парламенту Чехії – сенат країни має винести 8 листопада. Протягом 10 днів після цього має відбутися засідання нижньої палати парламенту. Натомість прем’єр Андрей Бабіш, який є союзником Земана, вважає, що наразі з задіюванням статті 66-ї поспішати не треба.

Кризу влади в Чехії ускладнив голова нижньої палати парламенту Радек Вондрачек, якому вдалося – за досі не до кінця з’ясованих обставин і з порушенням внутрішнього порядку Центрального військового шпиталю – зустрітися із Земаном. Обставини цієї зустрічі тепер вивчає поліція, натомість опозиція вимагає негайно усунути Вондрачека з посади.

«Приховав від суспільства діагноз» Загроза втратити свою впливову посаду нависла і над керівником канцелярії президента Вратіславом Минаржем, який про стан здоров’я президента дізнався ще 13 жовтня, однак приховав від суспільства повідомлення ЦВШ. Прем’єр Бабіш закликав Вратіслава Минаржа подати у відставку, з чим той не погоджується. «Президентом республіки є Мілош Земан, який мене на цю посаду призначив і як єдиний має право мене звільнити», заявив Вратіслав Минарж. Нині справу розслідує Національний центр боротьби з організованою злочинністю. Перед загрозою втратити своє VIP-становище зараз стоїть і радник президента Мартін Неєдли, який переважно супроводжував Мілоша Земана під час його закордонних візитів. Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек закликав Неєдлого негайно здати свій дипломатичний паспорт, якщо ж протягом тижня цього не станеться, то паспорт Неєдли анулюють.