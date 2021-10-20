Чеський волонтер оголосив безстрокове голодування аби нагадати ЄС про агресію Росії проти України

Чеський волонтер Петр Оліва, який із початку війни на сході України збирає та відправляє на Донбас гуманітарну допомогу, оголосив безстрокове голодування.

Головна мета – привернути увагу в Чехії та інших країнах ЄС до війни на Донбасі. За його словами, чим далі, тим більше у Європі забувають, що насправді відбувається фактично на їхніх кордонах.

«Я не бачу кінця війни та російської агресії проти України. Цим я хочу привернути увагу, як в Чехії, так в Європі, до того, що на сході України йде війна. До того ж, коли ми були востаннє в Красногорівці, Мар’їнці – там за 7 років нічого не змінилося. Там гуманітарна криза. Я хочу, щоб про це всі знали», – розповів кореспондентам Радіо Свобода Оліва.

Волонтер розпочав голодування 11 жовтня і відтоді, за його словами, нічого не їсть. Лише п'є солодкий чай та каву.

«Почуваю себе задовільно. На четвертий день була трохи криза. Я думав, що не витримаю. Але витримав! Мене підтримує моя дружина та друзі з України та Чехії», – розповів волонтер.

У перший день протесту на своїй сторінці у фейсбуці волонтер написав допис із умовами закінчити голодування. Серед них: «Негайне та безумовне припинення бойових дій російським агресором», «Виїзд усіх збройних формувань Російської Федерації з території України», «Повернення окупованих території під самоврядування української влади».

Петр Оліва – чеський волонтер, який з 2015 року допомагає українським дітям у прифронтових школах Донбасу та відправляє гуманітарну допомогу військовим та добровольцям. У серпні 2020 року він відкрив Центр гуманітарної допомоги Україні в Празі, де окрім збору гуманітарної допомоги, організував музей історії України, де зібрав фотогалерею подій Революції Гідності та війни на українському Сході.