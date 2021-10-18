У ковідних відділеннях лежать сім’ями. Львів живе в карантинному режимі

ЛЬВІВ – З 18 жовтня у Львові посилені карантинні заходи через спалах захворювання на COVID-19. Ковідні відділення у шпиталях міста переповнені.

До 1 листопада школярі перебувають на канікулах, а також у Львові створили протокол, згідно з яким перевірятимуть дотримання закладами карантинних вимог. Адже міська комісія прописала правила роботи для ресторанів, кав’ярень, магазинів – персонал повинен бути вакцинований або ж з негативним ПЛР-тестом.

До Львівської лікарні швидкої допомоги під’їжджають медичні автомобілі один за одним. Хворі дихають за допомогою кисневих масок, оскільки стан більшості пацієнтів дуже важкий.

«Приїхав щойно, забрали хворого і вже знаю, що маємо їхати по наступну людину. Такого ще кілька тижнів тому не було. У ковідному відділенні хворі лежать скрізь», – говорить водій бригади швидкої допомоги.

За добу до цієї лікарні госпіталізували понад 80 людей і це «антирекорд» за весь час пандемії, розповідає Радіо Свобода лікарка ковідного відділення Зоряна Романишин.

З 44 пацієнтів 1 – вакцинований

«Дуже багато хворих у край важкому стані, запущені, не ліковані і не вакциновані. З 44 пацієнтів, які поступили сьогодні, лише 1 чоловік вакцинований і то лише першою дозою, яку отримав два тижні тому. Помолодшала вікова категорія хворих: 45% це пацієнти віком від 28 до 48 років, які не вакциновані. Є старші люди, які мають схильність не звертатись до лікарів, ці люди з задавненими захворюваннями, у невиліковному стані. До того ж літні люди ще й мають супутні захворювання, а це ускладнює лікування», – каже Зоряна Романишин.

За словами лікарки, штам «Дельта» агресивний. Шпиталізують людину у задовільному стані, а через два-три дні їй різко стає гірше, падає сатурація і доводиться переводити у реанімаційне відділення на апарат штучної вентиляції легень. Медики розповідають, що підготували 1000 ліжок для хворих. На сьогодні лікарня заповнена наполовину. Ковідне відділення, що розташовується у приміщенні медичного коледжу, переповнене.

Вірус агресивний

«Незважаючи на лікування, може настати негативна реакція організму, розвивається так званий цитокіновий шторм (провокується імунітетом людини, організм настільки сильно бореться з інфекцією, що починає сам себе знищувати – ред.), який призводить до гострої дихальної недостатності і потреби перебування в реанімаційному відділенні, переведення на ШВЛ. Вірус – агресивний щодо інфікування. У нас знаходиться на лікуванні 10 сімей. Хтось один захворів і всі, хто проживає на одній території, хворіють один за другим.

Чим пацієнт звернеться раніше, тим маємо можливість надати йому невідкладну допомогу. Бо це вірусне захворювання, а бактеріальна флора приєднується вторинно, як наслідок. Орієнтуємося по аналізах крові чи потрібно призначати терапію антибіотиком чи ні», – говорить лікарка ковідного відділення Зоряна Романишин.

Непроста ситуація з чисельністю хворих із коронавірусною інфекцією і в 8-ій міській лікарні. Тут приймають пацієнтів із COVID з 6 жовтня. Цей шпиталь і швидкої допомоги, згідно з рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС) відмінили планову госпіталізацію пацієнтів, надають лише невідкладну медичну допомогу. У лікарні швидкої допомоги обмежили відвідування хворих у зв’язку з карантином, щоб зайти у шпиталь потрібно мати паспорт вакцинації або ж негативний тест на COVID.

Вакцинований – працюй

18 жовтня практично всі заклади харчування працювали у звичному режимі. Однак вимогою є бути вакцинованим або ж мати негативний ПЛР-тест, між відвідувачами за столиками повинна зберігатись певна дистанція. Тобто, заклад може бути заповнений на половину.

Люди заходять і розвертаються

«У порівнянні з іншими днями, стало значно менше людей. У нас всі, хто працює сьогодні, вакциновані і з ПЛР-тестом. Кожен сам вибирає і ми нікого не заставляємо. Столики можуть бути зайняті на 50%. Ми на столики, за які не можна сідати, ставимо табличку «резервовано». Люди заходять і бачать, що місця зайняті і розвертаються », – говорить Ольга Жеребецька, мененджерка «Світу кави».

У чергах на першу дозу вакцини

«Працівники досить відповідально поставились до вакцинації. Звичайно, що є такі, які стоять зараз у чергах на першу дозу вакцини. Були різні випадки, але вимога, щоб працювати треба вакцинуватись чи мати ПЛР-тест, спонукала окремих працівників піти сьогодні і зробити щеплення. Щодо чисельності відвідувачів складно поки що сказати, бо нині понеділок, на вихідні завжди людей у рази більше», – каже адміністратор «Копальні кави» Ростислав Супрун.

У Львові щодня працює п’ять пунктів вакцинації у торговельних центрах, а також є кабінети щеплення при поліклініках. У вихідні відчинені ще більше місць, де можна вакцинуватись. І цими днями там вишикувались довгі черги. За два вихідні близько 6 тисяч львів’ян отримали першу дозу щеплення. У понеділок десятки охочих прийшли вакцинуватись у поліклініки. З 19 жовтня пункти вакцинування працюватимуть довше.

На сьогодні у Львівській області повністю вакцинувались лише понад 15% населення.

Понад 800 людей – у міських закладах із ковідом

«Міський штаб запровадив нові карантинні обмеження. Бо продовжується хвиля захворювання. Понад 800 людей – у міських закладах із ковідом. Це велика кількість, динаміка збільшується і щодня від 20 до 80 нових хворих шпиталізуємо. Згідно з рішенням міської комісії, нічним клубам заборонено працювати, заклади харчування відчинені до 23 години. Обмежено роботу адмінбудівель, тому вхід на міську Ратушу тимчасово зачинений», – каже заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС створила протокол для перевірки закладів у час карантинних обмежень. Перевіряти підприємців мали б поліція і держпродспоживслужба.

Медики розповіли Радіо Свобода, що після COVID-19 реабілітація триває довший період, аніж це було у попередні хвилі захворювання, від тижня до чотирьох. Коронавірусна інфекція ускладнюється ще й патологіями, на кшталт інсульту, тромбоемболією легеневої артерії, а це небезпечне захворювання, бо виникає внаслідок зміщення тромбів, які закупорюють судинну систему легень і може призвести до зупинки серця. Людина відчуває біль у грудях і має задишку.

Масові заходи у Львові, для прикладу фестивалі, можуть проводитись за умови, якщо вакциновані або з негативним ПЛР-тестом організатори та відвідувачі.

У громадському транспорті пасажири повинні дотримуватись маскового режиму, але з усвідомленням цієї вимоги є великі проблеми. До того ж транспорт у місті переповнений.

Львівські лікарі говорять про те, що пік захворюваності на COVID-19 припаде на кінець жовтня-початок листопада.

Така ж ситуація очікується в по всій Україні, про це повідомив 18 жовтня на брифінгу у Києві головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Пікові рівні навантаження на систему охорони здоров’я очікувалися, за прогнозами, в кінці жовтня і до середини листопада із поступовим спадом до кінця року і, відповідно, у першому кварталі 2022 року», – заявив Ігор Кузін.

За словами Ігоря Кузіна, за минулий тиждень в Україні виявили 105 тисяч нових випадків COVID-19, що на 11% більше, ніж тижнем раніше, померли від хвороби 2300 українців, що на 22% більше, ніж попереднього тижня. Наразі 57% ліжок призначених для хворих на COVID-19 зайняті.