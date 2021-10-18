«В лікарнях – там вакцинованих немає. Хто під киснем і в реанімаціях – там всі невакциновані». Ситуація з COVID в Херсонській області

На півдні України, в Херсонській області почали діяти коронавірусні обмеження. З 15 жовтня там заборонена робота розважальних закладів, готелів, спортзалів, а школи та університети переходять на дистанційну роботу або ж відправляють учнів на канікули.

Але влада залишила бізнесу варіант як законно продовжити роботу і не втрачати доходи. Для того щоб не закривати бізнес, в компаніях повинні бути щеплені 100 відсотків співробітників. У міській адміністрації розповіли, що після новини про перехід в «червону зону» в Херсоні багато людей раптом захотіли зробити щеплення.

Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко розповів телеканалові «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода за участю «Голосу Америки») про нові обмеження і про те, що привело область до нового спалаху захворюваності.

– Пане Миколо, в чому, на вашу думку, причина черг до пунктів вакцинації в Херсонській області?

– Бо зараз ми увійшли в «червону зону», а «червона зона» для тих, хто хоче відчувати себе як в «зеленій», як в звичайному житті – це лише ковід-сертифікат і вакцинація.

– Тобто, бізнес може працювати за умови, що всі 100 відсотків співробітників вакциновані, і люди побігли щепитися?

– Безумовно. І перш за все не лише для того, щоб працювати, перш за все для того, щоб захистити себе, тому що ось у нас всі в лікарнях – там вакцинованих немає. Ті, хто під киснем і в реанімаціях, – там всі невакциновані.

– Скажіть, за вашими оцінками, що призвело до такого різкого стрибка хворих саме в Херсонській області?

У нас всі в лікарнях – там вакцинованих немає. Ті, хто під киснем і в реанімаціях, – там всі невакциновані

– Просто стрибок не тільки в Херсонській області. Херсонська область просто знаходиться поблизу до тимчасово окупованого Криму, і звідти перший спалах хвилі коронавірусц і штаму «дельта» пішов в наш бік, з боку тимчасово окупованої території.

– А, до речі, у вас в області багато людей приїздять до вашої області, я маю на увазі з Криму, щоб зробити щеплення, – чи є у вас такі дані?

– Звісно. Звичайно, щеплюються, і зараз ще більше почастішали випадки, тому що в Криму з вакцинацією складна ситуація, і люди їдуть до нас вакцинуватися.

– Я читала, що у вас в регіоні почали роботу так звані протиковідні патрулі. Що це таке?

Наші люди шукають тисячу причин, чому б не зробити, і не знаходять жодної причини, щоб це зробити

– Ковід-патрулі не припиняли роботу ні в «зеленій зоні», ні в «жовтій зоні», і коли ми 6 жовтня перевели рішенням регіональної комісії (з техногенно-екологічної безпеки) в «помаранчеву зону», ковід-патрулі у нас працювали постійно, просто зараз вони ще посилили заходи. Як вони працюють, принцип роботи ковід-патруля: можуть перевірити транспорт, автобус, можуть перевірити будь-який ресторан, кафе, бар, магазини повністю, ринки, ті, які під забороною. Що вони перевіряють: вони перевіряють насамперед наявність ковід-сертифікатів або ПЛР-тестів, які діють 72 години у співробітників того чи іншого підприємства і також у відвідувачів. Якщо такого немає, то виноситься постанова і протокол.

– Пане Миколо, а ви як представник влади на собі, можливо, відчуваєте провину за таке зростання захворюваності в регіоні?

– Я скажу одне: різкий спалах захворюваності, ми це ж прогнозували і спільно з центральними органами влади, і ми закликали людей вакцинуватися.

– Просто, може, недостатньо було докладено зусиль в цьому плані?

– Ні, просто у людей дійсно… наші люди шукають тисячу причин, чому б не зробити, і не знаходять жодної причини, щоб це зробити. Тому тут з нашого боку зроблено максимум, і тому ми продовжуємо роботу. Можу сказати статистику на середину жовтня: наша область вперше зробила рекорд по вакцинації – 7300 вакцин за 15 жовтня.

– А в порівнянні з двома тижнями раніше – скільки було?

– Я можу сказати навіть по днях.

– Ну, ось один день назвіть, щоб ми розуміли.

– Попередній день – це 4 тисячі.

– Майже в два рази.

– В два рази. Таких цифр взагалі не було.