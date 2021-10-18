Директор київської школи просить суд скасувати наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію для деяких професій

Окружний адміністративний суд Києва просять скасувати наказ МОЗ про затвердження переліку професій, для яких вакцинація є обов’язковою. Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Зазначається, що позивачем є Дмитро Ламза.

«Зокрема, він просить ОАСК визнати протиправним та нечинним Наказ Міністерства охорони здоров’я України, датований 4 жовтня 2021 року «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням». Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК зупинити дію відповідного наказу МОЗ», – мовиться у повідомленні.

Суд вирішує, чи відкривати провадження за цим позовом.

Як повідомляє «Громадське», Дмитро Ламза є директором спеціалізованої школи №210 Оболонського району Києва. Це не перший його позов, пов’язаний з боротьбою з пандемією коронавірусу. На початку жовтня Ламза попросив ОАСК скасувати постанову Кабміну, яка забороняє дітям відвідувати заклади освіти, якщо менш як 80% працівників вакциновані від COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я 7 жовтня затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. Зокрема, до переліку потрапили і вчителі.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначав, що педагоги, які мають медичні протипоказання до вакцинації, мають отримати відповідну довідку у сімейного лікаря.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.