На Донбасі 18 жовтня не було втрат серед українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 18 жовтня не зафіксовано втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили сім разів порушили режим припинення вогню, одного разу – із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

«Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв із великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. У районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. У бік Водяного, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю. Неподалік Кримського ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 18 жовтня ще не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у трьох обстрілах 18 жовтня та додали, що в результаті обстрілу Калинівки загинув один із бойовиків.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.