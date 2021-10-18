Донбасс. Главное за день: блокирование ОБСЕ в ОРДЛО и «красная» зона на Донетчине

Коротко о главных событиях 18 октября, которые важны для украинского востока

Украинская делегация в ТКГ отреагировала на блокирование патруля ОБСЕ в Горловке

В сообщении говорится о том, что «российские вооруженные формирования прибегли к методам международного терроризма». Напомним, группировка «ДНР» заблокировала базу наблюдателей в Горловке и не пустила патруль через блокпост под Донецком. Боевики требуют освобождения Андрея Косяка. Вместе с тем работа миссии на подконтрольной группировке «ЛНР» территории продолжается.

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 17 октября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 3 обстрела. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Мобильное отделение «Ощадбанка»​ на Донетчине на этой неделе работать не будет

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. По данным ведомства, отделение находится на капитальном ремонте. При этом отделение банка на КПВВ «Новотроицкое» функционирует на постоянной основе – с 08:00 до 16:00 по понедельникам и пятницам.

Донетчина в «красной» зоне карантина

Об этом сообщает областная администрация. В регионах «красной» зоны запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центоров, ТРЦ, в больницах приостановлены плановые операции. Могут работать лишь продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки. Ограничений для транспорта в «красной» зоне нет, но местные власти могут их вводить на свое усмотрение.

В Мариуполе заработал 4-й центр вакцинации против COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Центр расположен в отделении «Укрпочты», которое находится в Мариупольском центре почтовой связи. Пункт открыт с понедельника по пятницу с 10 до 14 часов. Чтобы сделать прививку в центре массовой вакцинации, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, а также мобильный телефон.

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