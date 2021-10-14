Зеленський доручив уряду виплатити грошове забезпечення військовим у повному обсязі

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінетові міністрів виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим Збройних сил і премію з нагоди Дня захисників і захисниць України, повідомила пресслужба голови держави.

Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті голови держави.

Згідно з документом, уряд також має внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради України законопроєкт, спрямований на вдосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з «урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав».

«Кабмін має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни і сімей загиблих. Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями і КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни», – йдеться в повідомленні.

14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України.

Минулого місяця головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Радіо Свобода заявив: Міністерство фінансів України запевнило Міністерство оборони, що найближчим часом всі заборгованості військовим з одноразових виплат будуть погашені.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала, що заборгованість із обов’язкових виплат військовослужбовцям Збройних сил України становить майже 1,5 мільярда гривень.

Залужний наголосив, що така ситуація склалася через недостатню кількість виділених у бюджеті коштів.