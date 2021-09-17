Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Заборгованість військовим складає майже 1,5 мільярда гривень – Офіс омбудсмена

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Заборгованість із обов’язкових виплат військовослужбовцям Збройних сил України становить майже 1,5 мільярда гривень, повідомив 17 вересня Офіс омбудсмена.

«На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень. Зокрема, 1 млрд 271 млн гривень – це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення», – йдеться у повідомленні.

За оприлюдненою інформацією, припинено також фінансування «бойових виплат» військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова надіслала запит на адресу першого віцепрем’єра-міністра економіки України Олексія Любченка щодо необхідності розгляду із залученням відповідальних осіб оборонного відомства ситуації навколо заборгованості, що утворилася перед військовослужбовцями ЗСУ.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG