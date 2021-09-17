Заборгованість військовим складає майже 1,5 мільярда гривень – Офіс омбудсмена

Заборгованість із обов’язкових виплат військовослужбовцям Збройних сил України становить майже 1,5 мільярда гривень, повідомив 17 вересня Офіс омбудсмена.

«На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень. Зокрема, 1 млрд 271 млн гривень – це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення», – йдеться у повідомленні.

За оприлюдненою інформацією, припинено також фінансування «бойових виплат» військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова надіслала запит на адресу першого віцепрем’єра-міністра економіки України Олексія Любченка щодо необхідності розгляду із залученням відповідальних осіб оборонного відомства ситуації навколо заборгованості, що утворилася перед військовослужбовцями ЗСУ.