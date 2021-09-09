На Прикарпатті вчителі тимчасово призупинили страйк: заборгованість із зарплати поки не виплатили

У Долинській об’єднаній територіальній громаді на Івано-Франківщині вчителі тимчасово призупинили страйк через невиплату заробітної плати. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив голова профспілок Долинської ОТГ Іван Мельник.

«Страйк зупинений, тому що відбулася нарада в облдержадміністрації. Було досягнуто усної домовленості про виплату боргів до 20 вересня спільними зусиллями облдержадміністрації та адміністрації міської ради. Зараз заборгованість складає понад 16 мільйонів», – розповів Мельник.

Голова профспілок додав, що у разі невиплати коштів вчителі знову вийдуть на страйк.

Заступниця міського голови Долини Алла Шевченко в коментарі Радіо Свобода розповіла, що міська рада подала позов до Кабміну, Міністерства освіти і науки України та Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

«Грошей нам наразі не додали. Як заборгованість була за серпень, так у нас є понад 16 мільйонів. Що стосується позову – три години розглядали, з’ясовували всі обставини. Кабінет міністрів не може пояснити, чому були застосовані коефіцієнти у формулі, які на той момент не були чинними. Суддя зробив перерву до 21 вересня», – заявила Шевченко.

У міській раді зазначили, що державні органи вчасно не подали і не прорахували необхідний обсяг освітньої субвенції, таким чином держава не виконала своїх зобов’язань перед освітянами. У міській раді стверджують, що це призвело до недоотримання Долинською міською радою понад 35 мільйонів.

Радіо Свобода надіслало запити до Кабміну та Міносвіти з проханням прокоментувати ситуацію.

2 вересня у Долинській об’єднаній територіальній громаді на Івано-Франківщині вчителі оголошували страйк через невиплату заробітної плати.