Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Силовики-пенсіонери під Радою вимагають перерахування пенсій. Сталися сутички

Під Радою між ветеранами силових структур та правоохоронцями сталася штовханина – учасники акції намагалися прорватися до парламенту

У Києві 14 липня відбувається акція протесту ветеранів силових структур, які вимагають перерахунку пенсій, називаючи свої чинні соціальні виплати «жебрацькими». Під будівлею Верховної Ради між протестувальниками та поліцейськими сталися сутички.

Пенсіонери, які працювали в силових структурах, прорвалися до будівлі парламенту після того, як до них на їхню вимогу не вийшов голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Поліція використала сльозогінний газ.

Після цього протестувальники перекрили рух транспорту в урядовому кварталі.

Українське законодавство передбачає для працівників правоохоронних органів вихід на пенсію у віці 45 років за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить «військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG