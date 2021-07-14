Силовики-пенсіонери під Радою вимагають перерахування пенсій. Сталися сутички

У Києві 14 липня відбувається акція протесту ветеранів силових структур, які вимагають перерахунку пенсій, називаючи свої чинні соціальні виплати «жебрацькими». Під будівлею Верховної Ради між протестувальниками та поліцейськими сталися сутички.

Пенсіонери, які працювали в силових структурах, прорвалися до будівлі парламенту після того, як до них на їхню вимогу не вийшов голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Поліція використала сльозогінний газ.

Після цього протестувальники перекрили рух транспорту в урядовому кварталі.

Українське законодавство передбачає для працівників правоохоронних органів вихід на пенсію у віці 45 років за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить «військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України».