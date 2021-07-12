Як зросли ціни на «комуналку» в «ДНР» і «ЛНР»?

Бойовики угруповання «ДНР» учергове підвищили вартість комунальних послуг – на 17%. У Донецьку люди, м’яко кажучи, не в захваті.

«Та не потрібно нічого піднімати. Треба «країну» робити», – кажуть містяни, наслухавшись пропаганди бойовиків, які називають утримувані ними нині території «незалежними країнами».

«Люди завжди якось вибираються, але, звичайно, негативно [ставлюся]», – скаржиться жінка.

Пояснюють черговий стрибок цін величезними боргами підприємств і необхідністю капітальних ремонтів. Але ось залатають бойовики цими грошима дірки в трубах чи в своїх кишенях – питання риторичне.

Самі ж донеччани кажуть, що місто, дійсно, треба привести до ладу.

«Можна зрозуміти і комунальників. У нас труби рве щотижня. Тому, звичайно, їм гроші потрібні. Їм треба працювати, заміну робити. Може, я мало розумію, але роботи у них багато», – каже чоловік.

«У мене, наприклад, невістка працює в комунальній сфері, зарплата дуже маленька, хотілося б більше. Чому стою (на ринку – ред.) – допомагаю їм», – каже продавчиня.

Та чи піднімуть зарплату працівникам комунальної сфери - незрозуміло.

Але поговорімо, власне, про тарифи. Від першого липня кубометр води коштує 21 рубль 20 копійок (~7,8 грн), за гарячу воду віддавати доведеться по 65,82 (~24,16 грн). Електроенергія подорожчала на 16 копійок (російських), а опалення на 2 з половиною рублі за кожен кубометр газу.

«Пенсія маленька. Я сама живу. Вугілля купити треба. Дрова купити треба. Дуже погано ставлюся», – каже пенсіонерка про підвищення тарифів.

Але з того ж першого липня бойовики, слідуючи своєму планові «жити як в Ростові-на-Дону» в сусідній Росії, піднімають і пенсії. Теж на 17 відсотків. Сума мінімальної виплати складе 6570 російських рублів (~2409 грн).

Жителі окупованого Донецька ставлять собі питання: «а навіщо так було робити?»

«Підвищили зарплати і пенсії на 17 відсотків і тут же підвищили тарифи. А сенс?» – запитує чоловік.

«На 17 відсотків підвищують те і на 17 відсотків піднімають це. І що це? Нічого. Ось я отримую пенсію 5 860 (рублів, ~2149 грн). Я 45 років працювала в шахті. Ось така у мене пенсія», – скаржиться пенсіонерка.

«Ну, пенсія на 17% і «комуналка» на 17%. Краще б воно так і залишилося. Навіщо було підвищувати його?» – додає чоловік.

«Скільки додали – стільки забрали. Це зрозуміло», – каже інший.

У той же час, розповідають городяни, з кожним підняттям пенсій і виплат також піднімаються і ціни на продукти. І не знижуються навіть на сезонні овочі.

«Усе дороге. Як помідори були – так за такою ціною і є. Огірки, може, на пару рублів упали. М’ясо як і була ціна, так і є. Нічого хорошого немає», – розповідає жінка.

«Це всім відомо: підняли пенсію – все подорожчало. Я подивилася ціни на моркву і буряк і здивувалася – дуже дорого», – додає інша.

«Коли морквина по 120 рублів (~44 грн) – це не надто радує. І буряк. Це як сміття у нас повинно бути, здавалося б. Яблука теж. Яблучна країна була, копійки коштувало», – згадує чоловік.

Люди скаржаться, що вже давно цих нібито підвищених зарплат і пенсій вистачає лише на «комуналку» й продукти. А на всьому іншому доводиться економити. І сподівань на те, що в найближчому майбутньому щось зміниться, з кожним роком у людей залишається все менше і менше.

«Найнеобхідніше вже перетворюється в проблему. Наприклад, взуття. Минулого року взяв недороге, на один сезон. Довелося цього року щось думати. А зараз про туфлі подумати треба, до осені два місяці – треба щось відкласти», – каже чоловік.

«У принципі, я вже нічого не чекаю. Я не думаю, що щось швидко змінитися і буде щось хороше», – зітхає жінка.

Слідом за Донецьком тарифи підвищили і бойовики угрупування «ЛНР». Навіть двічі.

28 червня з’явився так званий указ, і оплата за утримання будинків мала зрости на 9%, а за водопостачання, водовідведення ц вивіз сміття на 20%. А вже 29 червня угруповання «ЛНР» вирішило підвищити ціни на послуги утримання будинків на 33%, на вивезення сміття – на 50%, на послуги централізованого опалення – на 16%; на централізоване постачання гарячої води – на 20%. Крім того, ще підвищили ціни на електрику.

А ось де брати гроші людям, які по півроку не бачать зарплат, – це бойовики на своїх так званих «засіданнях» так і не вирішили.

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