Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Донбас Реалії ТБ

Як зросли ціни на «комуналку» в «ДНР» і «ЛНР»?

Окупований Донецьк

Бойовики угруповання «ДНР» учергове підвищили вартість комунальних послуг – на 17%. У Донецьку люди, м’яко кажучи, не в захваті.

«Та не потрібно нічого піднімати. Треба «країну» робити», – кажуть містяни, наслухавшись пропаганди бойовиків, які називають утримувані ними нині території «незалежними країнами».

«Люди завжди якось вибираються, але, звичайно, негативно [ставлюся]», – скаржиться жінка.

Пояснюють черговий стрибок цін величезними боргами підприємств і необхідністю капітальних ремонтів. Але ось залатають бойовики цими грошима дірки в трубах чи в своїх кишенях – питання риторичне.

Самі ж донеччани кажуть, що місто, дійсно, треба привести до ладу.

На телеканалах бойовиків пояснюють здорожчання тарифів потребами міста у капітальних ремонтах
На телеканалах бойовиків пояснюють здорожчання тарифів потребами міста у капітальних ремонтах

«Можна зрозуміти і комунальників. У нас труби рве щотижня. Тому, звичайно, їм гроші потрібні. Їм треба працювати, заміну робити. Може, я мало розумію, але роботи у них багато», – каже чоловік.

«У мене, наприклад, невістка працює в комунальній сфері, зарплата дуже маленька, хотілося б більше. Чому стою (на ринку – ред.) – допомагаю їм», – каже продавчиня.

Та чи піднімуть зарплату працівникам комунальної сфери - незрозуміло.

Але поговорімо, власне, про тарифи. Від першого липня кубометр води коштує 21 рубль 20 копійок (~7,8 грн), за гарячу воду віддавати доведеться по 65,82 (~24,16 грн). Електроенергія подорожчала на 16 копійок (російських), а опалення на 2 з половиною рублі за кожен кубометр газу.

Мешканці Донецька вважають, що місту необхідні капітальні ремонти
Мешканці Донецька вважають, що місту необхідні капітальні ремонти

«Пенсія маленька. Я сама живу. Вугілля купити треба. Дрова купити треба. Дуже погано ставлюся», – каже пенсіонерка про підвищення тарифів.

Але з того ж першого липня бойовики, слідуючи своєму планові «жити як в Ростові-на-Дону» в сусідній Росії, піднімають і пенсії. Теж на 17 відсотків. Сума мінімальної виплати складе 6570 російських рублів (~2409 грн).

Жителі окупованого Донецька ставлять собі питання: «а навіщо так було робити?»

Мешканці окупованого Донецька
Мешканці окупованого Донецька

«Підвищили зарплати і пенсії на 17 відсотків і тут же підвищили тарифи. А сенс?» – запитує чоловік.

«На 17 відсотків підвищують те і на 17 відсотків піднімають це. І що це? Нічого. Ось я отримую пенсію 5 860 (рублів, ~2149 грн). Я 45 років працювала в шахті. Ось така у мене пенсія», – скаржиться пенсіонерка.

«Ну, пенсія на 17% і «комуналка» на 17%. Краще б воно так і залишилося. Навіщо було підвищувати його?» – додає чоловік.

«Скільки додали – стільки забрали. Це зрозуміло», – каже інший.

У той же час, розповідають городяни, з кожним підняттям пенсій і виплат також піднімаються і ціни на продукти. І не знижуються навіть на сезонні овочі.

Із кожним підняттям пенсій в окупованих містах зростають ціни на продукти
Із кожним підняттям пенсій в окупованих містах зростають ціни на продукти

«Усе дороге. Як помідори були – так за такою ціною і є. Огірки, може, на пару рублів упали. М’ясо як і була ціна, так і є. Нічого хорошого немає», – розповідає жінка.

«Це всім відомо: підняли пенсію – все подорожчало. Я подивилася ціни на моркву і буряк і здивувалася – дуже дорого», – додає інша.

«Коли морквина по 120 рублів (~44 грн) – це не надто радує. І буряк. Це як сміття у нас повинно бути, здавалося б. Яблука теж. Яблучна країна була, копійки коштувало», – згадує чоловік.

Містяни розповідають, що серед усіх сезонних овочів ціну знизили лише на огірки
Містяни розповідають, що серед усіх сезонних овочів ціну знизили лише на огірки

Люди скаржаться, що вже давно цих нібито підвищених зарплат і пенсій вистачає лише на «комуналку» й продукти. А на всьому іншому доводиться економити. І сподівань на те, що в найближчому майбутньому щось зміниться, з кожним роком у людей залишається все менше і менше.

«Найнеобхідніше вже перетворюється в проблему. Наприклад, взуття. Минулого року взяв недороге, на один сезон. Довелося цього року щось думати. А зараз про туфлі подумати треба, до осені два місяці – треба щось відкласти», – каже чоловік.

«У принципі, я вже нічого не чекаю. Я не думаю, що щось швидко змінитися і буде щось хороше», – зітхає жінка.

У окупованому місті більшості місцевих мешканців вистачає грошей лише на продукти й комунальні послуги
У окупованому місті більшості місцевих мешканців вистачає грошей лише на продукти й комунальні послуги

Слідом за Донецьком тарифи підвищили і бойовики угрупування «ЛНР». Навіть двічі.

28 червня з’явився так званий указ, і оплата за утримання будинків мала зрости на 9%, а за водопостачання, водовідведення ц вивіз сміття на 20%. А вже 29 червня угруповання «ЛНР» вирішило підвищити ціни на послуги утримання будинків на 33%, на вивезення сміття – на 50%, на послуги централізованого опалення – на 16%; на централізоване постачання гарячої води – на 20%. Крім того, ще підвищили ціни на електрику.

А ось де брати гроші людям, які по півроку не бачать зарплат, – це бойовики на своїх так званих «засіданнях» так і не вирішили.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG