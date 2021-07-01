З 1 липня підвищаться пенсії у понад 5 млн людей – Мінсоцполітики

В Україні з 1 липня підвищиться пенсія для понад п’яти мільйонів пенсіонерів, повідомило Міністерство соціальної політики.

За повідомленням, від 1 липня у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 до 1 854 гривень, зростає:

мінімальна пенсія з 1 769 грн до 1 854 грн.;

надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, підвищення, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

Також з 1 липня буде встановлене підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної в 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.

Крім того, за даними Мінсоцполітики, з 1 жовтня цього року, згідно із постановою уряду, буде встановлена щомісячна доплата до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів віком 75 – 80 років. Раніше це підвищення планувалося з 1 липня, але його перенесли через брак ресурсу, сказала міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв’ю Радіо Свобода.

При цьому мінімальна пенсійна виплата для них встановлюється у розмірі 2 500 гривень за наявності страхового стажу 20/25 років і більше.

Підвищення пенсій з 1 жовтня стосуватиметься майже одного мільйона пенсіонерів, додали в міністерстві.

Від 1 грудня у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати підвищиться мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років із 2 400 до 2 600 гривень.

За офіційними даними, в Україні налічується 11 мільйонів пенсіонерів, це 27% від загальної кількості населення. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок в Україні становить 60 років, це передбачає пенсійна реформа, ухвалена попередньою владою ще у 2011 році.