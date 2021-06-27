Мінсополітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії військовослужбовцям – Лазебна

Міністерство соціальної політики перебуває на етапі пошуку рішення щодо індексації пенсій військовослужбовцям, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода профільний міністр Марина Лазебна

«Насправді у нас є проблеми в пенсійному забезпеченні колишніх військовослужбовців або працівників начальницького, рядового складу внутрішніх справ, є такий розрив, коли сьогоднішні військові, які йдуть на пенсію, у них пенсія більша, ніж у тих, хто пішов раніше на пенсію. Тому треба постійно теж долати цю диспропорцію...І ми сьогодні шукаємо рішення, щоб також індексувати пенсії військовослужбовцям», – сказала Лазебна.

Вона не уточнила, про який рівень підвищення може йти мова, і коли саме буде напрацьований відповідний механізм індексації.

Минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2141 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», яким передбачається збільшити максимальний розмір пенсії з 70%, який існує наразі, до 90%.