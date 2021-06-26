З 1 липня для понад мільйона українців будемо індексувати пенсії – Лазебна

З 1 липня індексацію пенсій проведуть понад 1 мільйону українців. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Треба сказати, що ми з 1 липня для більш, ніж мільйона людей, будемо індексувати по 100 гривень. Це та категорія людей, яка не потрапила в індексацію. В 2017 році було так ухвалене пенсійне законодавство, і деякі категорії людей вилучені з індексації. Індексація стала вибірковою. І тому ми не могли залишити. Тому що ціни зростають, житлово-комунальні тарифи зростають... Як не індексувати пенсії? Пенсія – це теж дохід. Вона має не знецінюватися. І це, до речі, теж норма Конституції, яку ми маємо виконувати. Тому зараз ще 1 мільйону додамо по 100 гривень. Це буде щомісячна доплата до пенсії», – сказала Лазебна.

Вона додала, що під це підвищення потрапить загалом 10,5 мільйонів пенсіонерів.

«І 5 мільйонів з них ми даємо цільові, адресні програми. Цим людям за 75 років, за 80 років», – заявила міністерка.

Як повідомив Шмигаль, від 1 березня пенсії для восьми мільйонів українців зросли на 11%, у середньому зростання становило 300 гривень. За його словами, уряд також подав до парламенту законопроєкт, «який чітко визначатиме автоматичну індексацію пенсій 1 березня».