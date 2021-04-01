З 1 квітня в Україні підвищується пенсійний вік для жінок

З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок в Україні становитиме 60 років, це передбачають зміни, ухвалені 2011 року.

Як пояснили у пенсійному фонді, йтимуть на пенсію в 60 років ті жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року.

Щоб отримати пенсію за віком, людина повинна мати страховий стаж не менше ніж 28 років. Якщо його немає, то мінімальний вік для виходу на пенсію у 2021 році становитиме 63 роки.

1 жовтня 2011 року в Україні набула чинності пенсійна реформа. Цей закон, зокрема, поступово підвищив пенсійний вік для жінок від 55 до 60 років і зрівняв його із чоловічим.

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