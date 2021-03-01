З 1 березня в Україні зростають пенсії для 8 млн громадян – уряд

Від 1 березня пенсії для восьми мільйонів українців зростуть на 11%, у середньому зростання становитиме 300 гривень, повідомив напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми продовжуємо працювати над додатковими механізмами підтримки. Наприклад, минулого року люди віком від 80 років почали отримувати 500 грн щомісячної доплати, а вже цьогоріч додаткові виплати в розмірі 400 грн почнуть отримувати й люди віком від 75 років», – написав Шмигаль на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, уряд також подав до парламенту законопроєкт, «який чітко визначатиме автоматичну індексацію пенсій 1 березня».

«Ще одним кроком до справедливої та достойної пенсії в Україні стане запровадження накопичувальної системи, над якою уряд і парламент зараз активно ведуть роботу, – додав голова уряду.

Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій на 11 відсотків з 1 березня на своєму засіданні 22 лютого.

«Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 гривень», – зазначили у Міністерстві соціальної політики.

За даними Мінсоцполітики, мінімальна пенсія зросте до 2 200 гривень для тих, хто має тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).