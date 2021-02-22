Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня – Мінсоцполітики

У понеділок, 22 лютого, уряд схвалив постанову про індексацію пенсій на 11 відсотків з першого березня. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

«Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11 %, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (5 %+17%) /2)», – мовиться у повідомленні міністерства.

Там очікують, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей.

«Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн», – зазначили у міністерстві.

У повідомленні наголошується, що мінімальна пенсія зросте до 2 200 гривень для тих, хто має тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).