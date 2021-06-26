Лазебна розповіла, коли пенсії підвищать із урахуванням інфляції

Пенсії індексують з урахуванням інфляції на початку 2022 року – про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином вона відповіла на коментар про те, що наразі планований ріст пенсії становить 8,2%, тоді як інфляція – 8,9%.

«В наступному році, коли буде в лютому порахована інфляція за 2021 рік, знову таки на цю суму буде проходити індексація пенсій. От зараз ми індексацію провели на 11%. Як рахувався цей індекс? Це 50% індексу споживчих цін і 50% зростання середньої зарплати по країні. Знову ж таки буде інфляція – ми будемо підвищувати. Буде більший індекс, на який буде індексуватися пенсія», – розповіла Лазебна.

Вона додала, що в грудні уряд планує підвищувати мінімальну заробітну плату.

«А сьогодні є такий державний соціальний стандарт, що мінімальна пенсія за віком для людей, у кого є вік 65 років і у чоловіка 35 років стажу, а в жінки – 30, вона має відповідати 40% мінімальної зарплати. Тобто вже у грудні цей стандарт буде піднятий до 2 600», – повідомила урядовиця.

З 1 липня, як повідомила Лазебна, найнижчий рівень прожиткового мінімуму становитиме 1 854 гривні.

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Загальний прожитковий мінімум у 2021 році становить 2 189 гривень з 1 січня по 30 червня. З липня по кінець листопада він має зрости до 2 294 гривень, з 1 грудня – 2 393 гривні.

Для ідітей від шести до 18 років і працездатних людей цей показник дещо вищий, для дітей до шести років та осіб, які втратили працездатність – нижчий.