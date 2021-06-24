У Держстаті розповіли, скільки в Україні людей з інвалідністю

Станом на перше січня 2021 року в Україні налічується 2 мільйони 703 тисячі людей з інвалідністю. Такі дані надала Державна служба статистики у відповідь на запит Радіо Свобода.

За даними Держстату, серед осіб з інвалідністю – 163,9 тисячі дітей.

У Держстаті зазначили, що в Україні налічується 222,3 тисячі людей з інвалідністю першої групи, 900,8 тисячі – другої групи, 1 мільйон 416 тисяч – третьої групи.

18 червня стало відомо, що Міністерство соціальної політики України розробляє нові стимули для працевлаштування людей з інвалідністю. Про це повідомила очільниця відомства Марина Лазебна під час презентації пілотного проєкту «Працюй вільно».

Лазебна вважає, що нинішнє законодавство не дає достатньої мотивації роботодавцям працевлаштовувати людей з інвалідністю.

Повідомляється, що Мінсоцполітики також розпочало підготовку програми «Рука допомоги» для осіб з інвалідністю, які хочуть заснувати власний бізнес.