Мінсоцполітики: субсидії автоматично призначать понад 2,5 млн одержувачів

Понад 2,5 мільйонам одержувачів найближчими тижнями будуть автоматично призначені житлові субсидії, повідомило 17 червня Міністерство соціальної політики.

«Найближчими тижнями після надходження від Мінфіну результатів верифікації одержувачів житлової субсидії на відповідність новим критеріям її отримання, органами соціального захисту населення буде забезпечено автоматичне її призначення понад 2,5 мільйонам одержувачів. При цьому звертаємо увагу, що призначення та нарахування житлових субсидій усім домогосподарствам буде здійснено, починаючи з травня поточного року», – йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики нагадали, що в умовах обмежувальних заходів, згідно із законодавством, нарахування пені за невчасну оплату комірного не здійснюється.

«Наявність такої заборгованості за травень поточного року не вплине на рішення щодо призначення житлової субсидії такому домогосподарству. Житлові субсидії отримають всі, хто їх дійсно потребує», – додали в міністерстві.

У квітні уряд зробив жорсткішими вимоги при наданні житлових субсидій для соціальної підтримки населення, були переглянуті окремі критерії майнового і матеріального стану при наданні житлових субсидій, зокрема здійснення дороговартісних покупок, наявності рухомого й нерухомого майна, депозитів тощо.

У Мінсоцполітики пояснили, що що ці уточнення критеріїв визначення права на отримання субсидії важливі, оскільки за результатами верифікації, яку проводить Міністерство фінансів, було встановлено факти, що після оформлення житлової субсидії окремі її одержувачі здійснили покупку дорогих автомобілів найвищого сегменту на суму понад 800 тисяч гривень, нової сільськогосподарської техніки, валюти на суму понад мільйон гривень.

За даними міністерства, всього за 12 місяців 830 одержувачів житлової субсидії придбали валюти на суму майже 140 мільйонів гривень.

У травні Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким понад 85% домогосподарствам житлова субсидія на наступний період буде призначена автоматично. Рішення також передбачає, що претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень.

У Мінсоцполітики також повідомляли, що з 1 травня 2021 року всі субсидії будуть розраховуватися і виплачуватися громадянам винятково у готівковій формі. У відомстві пояснили, що всі громадяни, які користувалися безготівковою субсидією минулого опалювального періоду до грудня поточного року (до кінця 2021 р), зможуть отримати відповідні кошти. Тим громадянам, які мають відкриті рахунки в «Ощадбанк», вже в червні буде проведено перерахування цих коштів. Ті, хто не має відкритих рахунків, повинні їх відкрити, після чого зможуть отримати зекономлені розміри субсидій.