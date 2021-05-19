Уряд спростив процедуру отримання субсидії – прем’єр

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання субсидії, запровадивши з цього місяця нові правила щодо отримання допомоги, повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми уважно аналізували ситуацію, і сьогодні внесли певні корективи в ці правила. Нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви. За деякими винятками. При цьому верифікація субсидій продовжується. Це справедливо і правильно, аби їх отримували ті, хто їх дійсно потребує. Нові зміни також торкнуться питання наявності декількох об’єктів житла. Якщо ви власник 3-4 квартир у Києві, то субсидія вам призначена не буде. Якщо у вас є квартира в місті та будинок у селі, то це не завадить вам отримати допомогу. Так само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності з іншими людьми, ми збільшуємо розмір депозиту, який впливає на те, чи буде отримана субсидія. Також претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень», – повідомив Шмигаль.

Прем’єр додав, що справи про призначення субсидій в окремих випадках, які раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення.

«Це дасть можливість утричі скоротити терміни розгляду заяв», – додав Шмигаль.

Напередодні у Мінсоцполітики повідомляли, що з 1 травня 2021 року всі субсидії будуть розраховуватися і виплачуватися громадянам винятково у готівковій формі. У відомстві пояснили, що всі громадяни, які користувалися безготівковою субсидією минулого опалювального періоду до грудня поточного року (до кінця 2021 р), зможуть отримати відповідні кошти. Тим громадянам, які мають відкриті рахунки в «Ощадбанк», вже в червні буде проведено перерахування цих коштів. Ті, хто не має відкритих рахунків, повинні їх відкрити, після чого зможуть отримати зекономлені розміри субсидій.